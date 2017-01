Trump habla de la tercera Guerra Mundial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló por primera vez sobre la tercera Guerra Mundial al contestar a la postura de los senadores John McCain y Lindsey Graham ante el decreto anti inmigración que firmó el viernes, el cual, aseguran, podría ser una “herida autoinfligida” en la lucha del país contra el terrorismo.

“La declaración conjunta de los ex candidatos presidenciales John McCain y Lindsey Graham está mal, son lamentablemente débiles en materia de inmigración. Los dos senadores deben centrar sus energías en ISIS, inmigración ilegal y seguridad fronteriza en vez de buscar siempre iniciar la tercera guerra mundial“, dijo a través de su cuenta personal de Twitter.

The joint statement of former presidential candidates John McCain & Lindsey Graham is wrong – they are sadly weak on immigration. The two… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 29, 2017

…Senators should focus their energies on ISIS, illegal immigration and border security instead of always looking to start World War III. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 29, 2017

McCain y Graham publicaron un posicionamiento conjunto contra la medida de Trump para frenar el ingreso de ciudadanos de siete países con mayoría musulmana.

“Está claro por la confusión en nuestros aeropuertos en toda la nación que la orden ejecutiva del Presidente Trump no fue debidamente examinada”, dijeron, además de expresar preocupación por no haber consultado a los departamentos de Estado, Defensa, Justicia y Seguridad Nacional.

EO sends signal, intended or not, that US doesn't want Muslims here- fear it may do more to help terrorist recruitment than improve security — John McCain (@SenJohnMcCain) January 29, 2017

Aunque el su postura nunca mencionan directamente una guerra, aseguraron que la orden podría hacer más para ayudar al reclutamiento terrorista que para mejorar la seguridad.

Ultimately, I fear this executive order will become a self-inflicted wound in the fight against terrorism. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) January 29, 2017

“Envía una señal, intencionada o no, de que los Estados Unidos no quieren que los musulmanes lleguen a Estados Unidos”, expresaron.