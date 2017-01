Únete a los artistas que donan para ayudar a musulmanes

Las donaciones a diversas asociaciones que apoyan personas inmigrantes en Estados Unidos han reportado un aumento considerable, luego de las modificaciones emitidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que ordena la suspensión de las admisiones de refugiados – países de mayoría musulmana- durante 120 días para examinar los mecanismos de aceptación y asegurarse de que radicales no pisan territorio estadounidense.

Parte importante de estas cifras históricas se debe a que han sido promovidas por celebridades y empresas que están en contra de estas implementaciones. Nombres como Google, con una aportación de 2 millones de dólares; el transporte privado, Lyft, con un millón de dólares; el actor Zach Braff, con 25 mil dólares; más recientemente las cantantes Grimes y Sia, que incluso propusieron a sus fanáticos donar la misma cantidad que ellos.

hey, i'll match all donations to CAIR up to $10,000. tweet a screencap of your receipt to me <3 anything helps <3 https://t.co/tNaqrxOm7a

— Grimes (@Grimezsz) January 28, 2017