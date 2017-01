Barack Obama "reaparece" y apoya las manifestaciones contra Trump

Barack Obama, el ex presidente de Estados Unidos emitió su postura acerca de las medidas migratorias tomadas por el actual presidente, Donald Trump a tan solo 10 días de comenzar su mandato.

“Ciudadanos ejerciendo su derecho constitucional de reunión, organización y haciendo que sus voces sean escuchadas por los oficiales electos es exactamente lo que esperamos ver cuando los valores estadounidenses están en peligro”, informó el portavoz de Obama, Kevin Lewis, en la primera declaración oficial del ex gobernante.

Frm Pres @BarackObama is heartened by the level of engagement taking place in communities around the country. pic.twitter.com/X5Fk3xRDEX

— Kevin Lewis (@KLewis44) January 30, 2017