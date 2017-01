Fotografía de Ivanka Trump causa gran indignación en las redes sociales

La familia de Donald Trump es igual de polémica que el mismo Presidente de Estados Unidos, tanto su esposa Melania, como sus hijos Ivanka, Tiffany, Eric, Donald y Barron, han sido foco de atención en el mundo.

Y en esta ocasión fue Ivanka la que dio de qué hablar debido a una publicación en sus redes sociales. El sábado 28 de enero, la hija mayor del mandatario estadounidense compartió una fotografía acompañada de su esposo Jared Kushner, quien también es el asesor de Donald Trump.

La madre de tres hijos ( Arabella, Joseph y Theodore) se veía espectacular luciendo un vestido plateado, pero hubo un detalle en la fotografía, el cual no pasó desapercibido por los usuarios de redes sociales. En la imagen se puede ver como el esposo de Ivanka le está tomando el derrière, sin duda, la pareja tiene derecho de mostrarse su afecto. Sin embargo, esta fue una situación poco común, por lo cual llamó la atención.

Pero a pesar de este momento romántico de la pareja, las criticas para la hija del Presidente se debieron a su gran sonrisa y a su vestido de cinco mil dólares.

Debido a que ese mismo día, multitudes de inmigrantes protestaron en varios aeropuertos en Estados Unidos, contra la orden ejecutiva firmada ,un día antes, por Donald Trump para frenar el flujo de personas provenientes de siete países musulmanes (Libia, Irán, Irak, Siria, Somalia, Sudán, y Yemen) a Estados Unidos.

Algunos de los usuarios de redes desearon a Ivanka que “disfrutara” del evento en el que participaba y le aconsejaron sarcásticamente que no prestara ninguna atención al hecho de que su padre “era responsable de la detención ilegal de dos personas mayores con ‘green card’ en el aeropuerto norteamericano de O’Hare”.

Además en los comentarios se podía leer: “Claro, mi papá y sus asesinos están literalmente poniendo el país en llamas, pero MIRA MI ESTÚPIDO VESTIDO”; “Ivanka Trump, feliz de estar disfrutando su nueva casa en DC, mientras los niños sirios mueren”; “Qué falta de humanidad y tacto”.

Who wore it better? @IvankaTrump pic.twitter.com/I5ab22nLNx

. @IvankaTrump Your dress is nice. Meanwhile: pic.twitter.com/mOpIyBTotf

@IvankaTrump cool dress here's a video of a five year old detained in an airport for hours today due to your dad https://t.co/qlDQ5rijb5

— Alex Zalben (@azalben) January 29, 2017