Presidente de Israel hablará con Peña para sanear relación diplomática

El presidente de Israel, Reuvén Rivlin, hablará este martes con su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, para superar la crisis diplomática que ha suscitado un tuit del primer ministro, Benjamín Netanyahu, en apoyo a la construcción del muro fronterizo de Estados Unidos, informó hoy el digital Ynet.

El embajador israelí en México, Jonathan Peled, se reunió hoy con el subsecretario de Relaciones Exteriores (SRE) mexicano, Carlos de Icaza, y acordaron continuar las conversaciones “con el fin de resolver el asunto” y mantener “las buenas relaciones entre los dos países”, detalló un comunicado oficial del Ministerio de Exteriores de Israel.

Peled reiteró que hay una “fuerte” relación de amistad entre Israel y México, y será capaz de “superar cualquier declaración o asunto”.

“El presidente (Donald) Trump está en lo correcto. Yo construí un muro en la frontera sur de Israel. Paró toda la inmigración ilegal. Gran éxito. Gran idea”, publicó el sábado Netanyahu en sus redes sociales, lo que provocó la inmediata reacción de México que manifestó “su profunda extrañeza, rechazo y decepción”.

President Trump is right. I built a wall along Israel's southern border. It stopped all illegal immigration. Great success. Great idea 🇮🇱🇺🇸

El titular de la SRE, Luis Videgaray, pidió este lunes a Israel que se disculpe y rectifique, mientras que por su parte, Netanyahu, agradeció a Trump su invitación a EU y sus palabras sobre Israel.

I deeply appreciate President Trump's kind invitation to come to Washington and the warm words about Israel.

— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) January 30, 2017