Trump responde ante protestas por veto a inmigrantes

El presidente Donald Trump culpó de los problemas ocasionados por su prohibición migratoria a un desperfecto en las computadoras de la aerolínea Delta, a los manifestantes y a la respuesta emocional del senador demócrata Charles Schumer.

“Sólo 109 de 325 mil personas fueron detenidas y retenidas para interrogatorios”, señaló Trump en un mensaje de su cuenta personal de Twitter.

Only 109 people out of 325,000 were detained and held for questioning. Big problems at airports were caused by Delta computer outage,….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 30, 2017

“Los grandes problemas en los aeropuertos fueron causados por un problema computacional de Delta, los manifestantes y las lágrimas del senador Schumer. El secretario Kelly dijo que todo iba bien con muy pocos problemas. HAGAMOS A ESTADOS UNIDOS SEGURO OTRA VEZ”, añadió.

protesters and the tears of Senator Schumer. Secretary Kelly said that all is going well with very few problems. MAKE AMERICA SAFE AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 30, 2017

Cientos de manifestantes se congregaron durante el fin de semana en terminales aéreas de las áreas metropolitanas del Nueva York, Washington, Chicago y Los Ángeles, entre otras, para repudiar las acciones migratorias de la Casa Blanca.

Ayer, el líder de los demócratas en el Senado Charles Schumer no pudo contener las lágrimas cuando denunció la orden ejecutiva de Trump como “de mala fe y “anti-estadunidense” y anunció que los demócratas presentarán un proyecto de ley para anular el veto migratorio.

“Si conseguimos a unos cuantos republicanos más, creo que seremos capaces de aprobar legislación para anularla”, dijo el senador de Nueva York durante una rueda de prensa en esta ciudad, rodeado de familias inmigrantes.

Dianne Feinstein, senadora demócrata de California, anunció esta mañana que introducirá dos iniciativas de ley en respuesta a la orden ejecutiva que prohibió el ingreso al país de inmigrantes de siete países de mayoría musulmana.

El primer proyecto de ley rescindiría la orden ejecutiva de Trump, en tanto que la segunda establecería un mecanismo de inspección legislativa de las acciones migratorias de la Casa Blanca.

If the ban were announced with a one week notice, the "bad" would rush into our country during that week. A lot of bad "dudes" out there! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 30, 2017

TAMBIÉN PUEDES LEER

Cárteles mexicanos podrían pagar por el muro : Priebus