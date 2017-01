Ministro británico advierte que no hay marcha atrás con el Brexit

El ministro británico a cargo de la salida de la Unión Europea pidió a los legisladores el martes no bloquear el inicio de las negociaciones de separación, diciendo que el país pasó el “punto sin retorno” en su decisión de irse.

La Cámara de los Comunes realiza dos días de debates sobre una propuesta de ley que autorizaría a la primera ministra Theresa May activar el proceso de dos años de negociaciones del Brexit, en momentos en que el gobierno se apresura para cumplir un plazo autoimpuesto del 31 de marzo para lanzar el proceso.

El gobierno se vio forzado a introducir la propuesta porque un fallo de la Corte Suprema la semana pasada frustró las gestiones de May para iniciar el proceso sin necesidad de una aprobación parlamentaria.

Iniciando el debate, el secretario del Brexit David Davis dijo que los legisladores tenían que responder a una pregunta simple: “¿Confiamos o no en el pueblo?”.

“No es una ley sobre si el Reino Unido debe dejar la unión ni sobre cómo debería hacerlo”, dijo. “Se trata simplemente del Parlamento dando el poder al gobierno para implementar una decisión que ya fue tomada; un punto sin vuelta atrás ya pasado”.

Si los legisladores llegan a un acuerdo el miércoles, la medida será examinada más exhaustivamente por un panel y seguidamente pasará a la cámara alta.

El Partido Laborista, el principal grupo de oposición, dijo que intentará enmendar la ley pero no bloquearla.

El portavoz del laborismo para el Brexit, Keir Starmer, dijo que “como demócratas, nuestro partido tiene que aceptar el resultado” del referéndum.

“Si el resultado hubiese estado e favor de quedarse, nosotros esperaríamos que fuese respetado”, dijo.

Pero algunos legisladores laboristas que representan áreas del país que votaron en favor de quedarse en la UE dicen que respetarán los deseos de sus constituyentes y votarán contra lanzar el proceso.

El debate en la cámara de los comunes refleja la brecha entre los legisladores que dicen que una Gran Bretaña soberana prosperará una vez libre de las restricciones de la UE y aquellos que opinan que el país se arriesga a un desastre al salirse del bloque y su mercado sin fronteras para bienes y servicios.

