Trump va ahora contra las visas de trabajo

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya prepara una nueva orden ejecutiva que afectará a varias categorías de visas e impactará a miles de profesionistas e inversionistas tanto mexicanos como de otras partes del mundo.

De acuerdo con la agencia Bloomberg y la cadena CNN, esta orden podría reducir la expedición de visas de trabajo para algunas empresas de ”outsourcing”

Según un borrador de un decreto presidencial, al que tuvo acceso la agencia de noticias Bloomberg, el uso de estas visas podrían ser restringidas para empresas de externalización como Infosys y Wipro.

La nueva orden ejecutiva está dirigida a modificar al menos cuatro categorías de visa: la E2 (inversionista extranjero), L1 (empleados de multinacionales), H1B (profesionistas de alta calificación) y B1 (negocios temporales), informó Reforma.

“Esto es parte de una reforma de inmigración más amplia a la que el Presidente continuará refiriéndose a través de órdenes ejecutivas y trabajando con el Congreso”, respondió ayer el vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, sobre una pregunta específica sobre posibles cambios a programas de visas.

Según el proyecto revisado, la orden menciona que las políticas de inmigración de Estados Unidos deben ser diseñadas e implementadas para servir primeramente al interés de la nación.

Para el caso de México, una eventual modificación a la visa E2, afectaría a muchos hombres de negocios e inversionistas con miras a vivir en Estados Unidos pues esta categoría de visa ha triplicado su popularidad en los pasados 10 años ante la inseguridad que viven diversos estados mexicanos.

De acuerdo con estadísticas del Departamento de Estado, la emisión de visas E2 para inversionistas mexicanos pasó de tan sólo 894 visas otorgadas por Estados Unidos en 2005 a dos mil 580 en 2015.

Otra de las visas de trabajo que serían el principal objeto de revisión serían las visas H1B para profesionistas de alta calificación, sumamente populares entre la industria de la alta tecnología y que tiene en la India al principal país beneficiado.

Ante esta situación, la organización comercial de tecnologías de la información en India, Nasscom, defendió el uso del programa de empresas y menciona que la legislación estadounidense no debería obstaculizar el buen funcionamiento de estas empresas.

Sin embargo, hasta el momento la administración de Trump no ha emitido declaración alguna ni ha respondido la solicitud de comentarios, según refiere Bloomberg.

Con información de Reforma y El Informador

The American dream is back. We’re going to create an environment for small business like we haven’t had in many, many decades! pic.twitter.com/ZuJNaN6z8b