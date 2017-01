Visita de Trump pondrá en aprietos a la reina Isabel II

La invitación para que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viaje al Reino Unido en una visita de Estado pondrá en aprietos a la reina Isabel II, señaló el ex diplomático, Lord Peter Ricketts.

En una carta al conservador diario The Times, el exjefe de la Oficina de Relaciones Exteriores manifestó su sorpresa de que el mandatario haya sido invitado de manera “prematura” a una visita de Estado.

“Hubiera sido más inteligente esperar y ver qué tipo de presidencia iba a tener antes de aconsejar a la reina invitarlo”, señaló el exdiplomático británico.

“Ahora la reina se encuentra en una difícil posición”, destacó.

En su lugar, el político británico se pronunció por una visita oficial para conversar con la primera ministra de temas de interés mutuo, pero una visita de Estado sería “muy controvertida”.

El protocolo dicta que un jefe de Estado es recibido por la reina Isabel II y su esposo Felipe, Duque de Edimburgo y el mandatario y su esposa se hospedan en el Palacio de Buckingham.

Por su parte, el líder de la oposición, Jeremy Corbyn, señaló que la invitación debe posponerse hasta que el mandatario revoque la orden ejecutiva de prohibir durante 90 días la entrada a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana.

“No estoy contento con que venga aquí hasta que levante la prohibición, a decir verdad”, señaló Corbyn.

La visita de Trump ha provocado la inconformidad de más de un millón 600 mil personas que firmaron una petición en línea en contra de la invitación.

Además, miles de personas marcharon la víspera frente a la residencia de la primera ministra Theresa May para mostrar su inconformidad al veto migratorio de Trump y en contra de una visita de Estado.

Entretanto, la primera ministra quien extendió la invitación personalmente en su reciente viaje a Washington se ha mantenido firme en su decisión.

“Invité a Trump a una visita oficial al Reino Unido y esa invitación se mantiene”, reiteró ayer en medio de la protesta pública.

Una segunda petición ciudadana en la página web del parlamento ha reunido casi 100 mil firmas en las primeras horas de esta mañana para apoyar una visita de Estado del presidente Trump por considerar que es el líder del país más poderoso del mundo.

I make the case to delay #Trump State Visit until later in his Presidency. PM could invite him for political talks this year @thetimes https://t.co/YXtD6jgWzh

— Peter Ricketts (@LordRickettsP) January 31, 2017