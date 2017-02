Otra llamada polémica de Trump: colgó abruptamente a primer ministro de Australia, asegura TWP

El fin de semana, una conversación telefónica entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y primer ministro australiano, Malcolm Turnbull, que debía durar una hora, fue cortada abruptamente a los 25 minutos por el republicano por un desacuerdo en torno a su política de refugiados, según un reporte extraoficial de The Washington Post.

El primer ministro de Australia aseguró que la relación de su país con Estados Unidos sigue siendo “muy fuerte” y se negó a comentar sobre el supuesto incidente diplomático.

La parte medular de la conversación del fin de semana entre Trump y el primer ministro Malcolm Turnbull fue un acuerdo pactado con el gobierno de Barack Obama que permitiría reubicar en Estados Unidos a refugiados —en su mayoría musulmanes— que Australia ha rechazado recibir.

Turnbull rechazó comentar sobre reportes del diario The Washington Post de que Trump describió el pacto como “el peor acuerdo de la historia” y acusó a Turnbull de buscar exportar “a los próximos bombarderos de Boston”.

Turnbull tampoco quiso decir si Trump terminó abruptamente la conversación que se esperaba que fuera de una hora, mientras el político australiano intentaba dirigir la conversación a otros temas.

“Es mejor que estas cosas —estas conversaciones— se conduzcan de manera honesta, franca y privada”, dijo Turnbull a reporteros.

Turnbull agregó que la fortaleza de la relación bilateral era evidente en el hecho de que Trump aceptó reubicar refugiados de entre aproximadamente 1.600 solicitantes de asilo, la mayoría de los cuales están en campamentos en las naciones isleñas de Nauru y Papúa Nueva Guinea.

“Les puedo asegurar que la relación es muy fuerte”, dijo Turnbull. “El hecho de que recibimos garantías, el hecho de que fueron confirmadas, el compromiso muy extenso que tenemos con el nuevo gobierno subraya la cercanía de la alianza. Pero como los australianos saben muy bien de mí: yo defiendo los intereses de Australia en cada foro, público o privado”.

La historia de The Washington Post se volvió rápidamente tendencia en Twitter en Australia. Apareció en los principales sitios web de noticias de Australia, y las cadenas de noticias del país transmitieron extensos comentarios sobre ella.

Donald Trump tuiteó “¿pueden creerlo? la administración Obama estuvo de acuerdo en recibir a miles de inmigrantes ilegales de Australia ¿Por qué?”, reconociendo que tuvo un desacuerdo con Turnbull.

Do you believe it? The Obama Administration agreed to take thousands of illegal immigrants from Australia. Why? I will study this dumb deal!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 2, 2017