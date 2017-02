Casa Blanca difunde lista de 78 ataques perpetrados por el Estado Islámico

La Casa Blanca difundió una lista con 78 ataques que según dijo fueron “ejecutados o inspirados” por el grupo Estado Islámico.

La mayoría no recibió suficiente atención, aseveró la Casa Blanca; por su parte, el presidente Donadl Trump publicó en twitter: “La amenaza del terrorismo islámico radical es muy real, basta con mirar lo que está sucediendo en Europa y Medio Oriente. ¡Los tribunales deben actuar con rapidez!”.

The threat from radical Islamic terrorism is very real, just look at what is happening in Europe and the Middle-East. Courts must act fast!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 7, 2017