"Personas quieren seguridad fronteriza y un veto extremo": Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a usar su cuenta personal de Twitter para atacar a las principales cadenas de televisión del país, a las cuales acusó de dar “noticias falsas”.

“Cualquier encuesta negativa es una noticia falsa; de la misma forma que las encuestas en la elección de CNN, ABC y NBC. Lo siento, las personas quieren seguridad fronteriza y un veto extremo”.

Y continuó: “Yo hago mis propios avances, basados en gran parte en acumulación de datos. Y todo el mundo lo sabe. Algunos medios falsos, con el fin de marginar, mienten”.

Any negative polls are fake news, just like the CNN, ABC, NBC polls in the election. Sorry, people want border security and extreme vetting.

I call my own shots, largely based on an accumulation of data, and everyone knows it. Some FAKE NEWS media, in order to marginalize, lies!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 6, 2017