Las ofensas de los príncipes de Inglaterra a Trump que Buckingham niega

Los príncipes de Gales, Enrique y Guillermo, no son grandes seguidores de Donald Trump e incluso lo han calificado como “imbécil”; de acuerdo a un semanario estadounidense, declaraciones ya negadas por el Palacio de Buckingham.

Según la revista US Weekly, Guillermo de Gales, Duque de Cambridge, realizó comentarios en privado sobre Donald Trump y su política migratoria; mientras que Enrique cree que su elección “constituye una amenaza para los derechos humanos”.

De acuerdo con información del periódico español “El Mundo“, tanto el Palacio de Buckingham como el Palacio de Kensington; negaron que esta información sea real. También se expresaron sobre los comentarios de Lady Amelia Windsor -36ª en la línea de sucesión- quien ha criticado las acciones contra los migrantes del las órdenes ejecutivas del presidente estadounidense.

No es la primera vez que la figura de Donald Trump y la Casa Real de Reino Unido tienen desencuentros; principalmente causados por el actual presidente de Estados Unidos.

Una de las más claras fue en 2012, cuando se difundieron una serie de fotografías de Kate Middleton, la duquesa de Cambridge; tomando el sol en topless.

En aquél momento, el mandatario escribió en Twitter: “Kate Middleton es genial, pero ella no debió de haber tomado el sol desnuda, es la única a la que se le puede culpar [del escándalo]”.

Kate Middleton is great–but she shouldn't be sunbathing in the nude–only herself to blame.

Además, continuó en otro tuit: “¿Quién no le tomaría fotos a Kate para hacer muchísimo dinero si ella toma el sol desnuda? ¡Vamos Kate!”.

Who wouldn't take Kate's picture and make lots of money if she does the nude sunbathing thing. Come on Kate!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 17, 2012