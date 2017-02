Trump defiende a Putin, critica a Obama, Irán y a sus haters, todo en un tuit

En solamente un tuit publicado esta mañana, el presidente de Estados Unidos Donald Trump criticó al expresidente Barack Obama, señaló que Irán es el país número uno en terrorismo y reprochó a sus detractores. Además defendió su relación inexistente con Rusia y el presidente Vladimir Putin.

El magnate publicó: “No conozco a Putin, no tengo tratos en Rusia y los detractores (haters) se vuelven locos. Aún así, Obama puede hacer un acuerdo con Irán, el país número uno en terrorismo, ¡y no hay problema!”.

I don't know Putin, have no deals in Russia, and the haters are going crazy – yet Obama can make a deal with Iran, #1 in terror, no problem!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 7, 2017