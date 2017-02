Ciudadanos de países europeos apoyan el veto migratorio de Donald Trump

El veto migratorio que Donald Trump decretó en contra de ciudadanos de siete países, de mayoría musulmana, continúa generando reacciones; solo que ahora, a favor.

En cuanto fue anunciado por la Casa Blanca, miles de reacciones comenzaron a surgir en Estados Unidos y todo el mundo. Las personas se manifestaron en contra en aeropuertos y hubo muestras de apoyo a la comunidad musulmana.

Sin embargo, las más recientes reacciones vienen de 10 países de la Unión Europea, en donde los ciudadanos apoyarían un veto en condiciones similares.

Así lo revela una encuesta realizada por Chatham House, una firma británica especializada. Se entrevistó a 10 mil personas en 10 países de la Unión Europea.

Ante la pregunta “¿Debe detenerse toda migración de estados de mayoría musulmana?”, una media del 55% está de acuerdo. Los resultados varían por país: en Polonia el 71% de los encuestados se mostró a favor, mientras que en Italia solamente fue el 51%.

En medio de la defensa a su veto migratorio, el presidente de Estados Unidos publicó una gráfica realizada por Morning Consulting y el sitio Politico, en el que el 55% de votantes aprueban la orden ejecutiva, mientras el 38% lo rechaza.

'Immigration Ban Is One Of Trump's Most Popular Orders So Far' pic.twitter.com/wAelwuQ4BE

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 8, 2017