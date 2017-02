Posible reunión de Donald Trump y el Papa Francisco en mayo

Donald Trump y el Papa Francisco podrían reunirse en mayo de este año, de acuerdo a información de medios italianos.

Según reporta el periódico La Stampa, citando a fuentes diplomáticas, tanto el presidente de Estados Unidos como el líder de la Iglesia Católica se encontrarían en el Vaticano a finales del mes citado, ya que Trump viajará a Italia con motivo de la Cumbre G7, que se celebrará del 26 al 27 de mayo.

La información sobre el posible encuentro aún no ha sido confirmada ni desmentida por Washington o la Santa Sede.

El sábado pasado Trump llamó a Paolo Gentiloni, primer ministro de Italia, para confirmar su asistencia a la importante cumbre.

Polémicas entre el Papa Francisco y Donald Trump

El Papa Francisco reiteró el miércoles su llamado a que la gente construya puentes de entendimiento en lugar de muros en sus primeras declaraciones, aunque indirectas, desde la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que impidió la entrada a Estados Unidos de refugiados y de migrantes de siete países de mayoría musulmana.

El pontífice de origen argentino realizó los comentarios durante su catecismo semanal, dedicado a las ideas cristianas de perdón y la esperanza para forjar la paz.

“En el contexto social y en el civil, apelo a no crear muros sino a construir puentes. No respondan a la maldad con maldad. Derroten a la maldad con el bien, a la ofensa con el perdón. Un cristiano nunca debería decir ‘pagarás por esto’. Nunca. Ese no es un gesto cristiano. Una ofensa se supera con perdón. Para vivir en paz con todo el mundo”, dijo Francisco.

Papa Francisco pide a los jóvenes creer en un “mundo sin odios o fronteras como barreras”

