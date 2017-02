Trump: "El muro con México se está diseñando en este momento"

Donald Trump aseguró que el muro fronterizo que planea construir en la frontera sur ya está en la etapa de diseño.

Así lo aseguro en una conferencia organizada por la Asociación de Jefes de Ciudades Principales (MCCA, por sus siglas en inglés): “La gente decía: ‘Trump solo estaba bromeando sobre el muro’, pero no estoy bromeando” y añadió que el diseño del mismo se realiza “en estos momentos”.

President Trump: "A lot of people say, 'Oh, Trump was only kidding with the wall.' I wasn't kidding. I don't kid." pic.twitter.com/rBnceHBKud

— BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) February 8, 2017