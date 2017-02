Donald Trump firma órdenes ejecutivas contra el narcotráfico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una serie de órdenes ejecutivas referentes a la seguridad pública, con las que busca combatir el crimen, los cárteles de la droga y el terrorismo.

En el evento realizado en el Salón Oval de la Casa Blanca, insistió que Estados Unidos enfrenta el riesgo de que “incremente el crimen”, por lo tanto, insistió que tras estas órdenes ejecutivas “las cosas estarán mejor pronto”.

“Estoy ordenando al Departamento de Justicia que reduzca los crímenes y la violencia en contra de los oficiales de la ley”, explicó Trump en su intervención. “Es una vergüenza lo que ha estado sucediendo con nuestros grandes agentes de la ley. Esto se va a detener hoy”, añadió.

Hasta el momento, la Casa Blanca no proporcionó copias de las órdenes ejecutivas, ni explicación alguna sobre en qué consisten. Solamente se conocen sus títulos: “Cumplimiento de la ley federal con respecto a las organizaciones criminales transnacionales y la prevención del narcotráfico internacional”, “Grupo de trabajo sobre la reducción de la delincuencia y la seguridad pública” y “Prevención de la violencia contra las leyes federales, estatales, tribales y las fuerzas del orden locales”.

