Justin Trudeau se reunirá con Donald Trump en Washington

El primer ministro canadiense Justin Trudeau tendrá el próximo lunes su primer encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington.

Un comunicado de la oficina del primer ministro detalló que ambos líderes “están deseosos de discutir la singular relación entre Canadá y Estados Unidos y la manera en que continuarán trabajando juntos por los canadienses y estadounidenses de clase media”.

La Casa Blanca dijo que ambos mandatarios discutirán “el fortalecimiento en las relaciones” entre sus naciones.

Trump ha dicho que quiere discutir su plan para reformar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA, por sus siglas en inglés) con México y Canadá. El presidente estadounidense ha recalcado en el pasado que el pacto comercial pone en desventaja a los trabajadores de Estados Unidos.

Strong Canada-US ties help the middle class in both our countries. Monday, I'll meet @realDonaldTrump in DC to keep working for that goal.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 9, 2017