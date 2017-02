Secretario de Estado de EU visitará México el miércoles: TWP

Rex Tillerson, secretario de Estado estadounidense, visitará México el próximo miércoles, de acuerdo a información publicada por “The Washington Post”.

El pasado miércoles el secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, confirmó la próxima visita de Tillerson, aunque solamente dijo que ocurriría “en las próximas semanas”. .

Durante una visita a Washington, Videgaray señaló también que el gobierno mexicano no estaba trabajando para reagendar una visita a Estados Unidos del presidente mexicano Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, Tillerson -el primer funcionario de Trump en visitar México- llegaría al país el 15 de febrero para un breve encuentro con el secretario Videgaray. La visita será un día antes de la reunión de cancilleres del G-20 en Bonn, Alemania; a realizarse el 16 y 17 de febrero.

Sec. Tillerson will visit Mexico City this coming Wednesday February 15 (his first foreign trip) per @jameshohmann pic.twitter.com/xzrEIMYOJZ

— José Díaz-Briseño (@diazbriseno) February 10, 2017