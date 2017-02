Cerca de 200 mil evacuados en California por daños en presa

Casi 200 mil personas han sido evacuadas de diversas zonas del norte de California por los severos daños detectados en un aliviadero de la presa de Oroville, aunque la amenaza de una inundación ha disminuido en las últimas horas, informaron hoy medios locales.

Las autoridades ordenaron esta madrugada la evacuación de al menos 188 mil habitantes de la zona por el “potencial” derrumbe de una sección del aliviadero de emergencia de Oroville, la presa más alta de Estados Unidos; situada a unos 250 kilómetros al noreste de San Francisco.

Las fuertes lluvias debilitaron el canal de desbordamiento del pantano, de 230 metros de altura, y la rotura de la estructura de ese desagüe “resultaría en una liberación incontrolada de aguas del lago Oroville”, según la advertencia emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, siglas en inglés).

El gobernador de California, Jerry Brown, también emitió una orden de emergencia estatal para ayudar a las autoridades locales en las labores de emergencia y las evacuaciones, reveló el canal de televisión CNN.

En vista del riesgo, las autoridades emitieron una orden de evacuación de las localidades de Oroville, Palermo, Gridley, Thermalito, South Oroville, Oroville Dam, Oroville East y Wyandotte.

Sin embargo, funcionarios locales advirtieron en las últimas horas que la amenaza se había reducido porque el nivel de agua de la presa había disminuido y ya no saturaba el canal de desagüe afectado, según Los Angeles Times.

Además, el sheriff del condado de Butte, Kory L. Honea, aseguró que el Departamento de Recursos Hídricos de California le había notificado que la erosión “no avanzaba tan rápidamente como ellos pensaban” y que podría evitarse la crisis, indicó la CNN.

A pesar de ello y aunque la presa no se ha visto afectada, la situación en Oroville sigue siendo precaria, según Los Angeles Times, que reveló que la causa de la alerta fue el descubrimiento de un agujero que, según fuentes oficiales, las autoridades taponan con rocas mientras reducen el nivel de agua de la presa.

Hazardous situation is developing with the #OrovilleDam Dam auxiliary spillway. Flash Flood Warning issued. #CAwx pic.twitter.com/8k4389BY1O

— NWS Sacramento (@NWSSacramento) February 13, 2017