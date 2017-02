¿Coqueteó Ivanka Trump con Justin Trudeau? Medios aseguran que sí

Este lunes, el “club de fans internacional” de Justin Trudeau sumó una nueva integrante a sus filas, ya que de acuerdo a medios anglosajones, Ivanka Trump no podía dejar de mirar a Justin Trudeau, primer ministro de Canadá.

Ivanka fue pieza fundamental en la reunión de este lunes entre ambos mandatarios; a pesar de no tener una función específica en el gabinete de la Casa Blanca. Ella es considerada una de las principales asesoras de su padre Donald Trump. Él mismo así lo ha expresado en diversas ocasiones.

Sin embargo, según destaca el periódico británico Daily Mail, Ivanka tuvo un papel prominentemente protagónico, ya que tuvo amplias participaciones en la reunión con otras mujeres empresarias de ambos países. Estas fueron las fotos del encuentro difundidas por la Casa Blanca.

En las mismas se puede ver la atención que Ivanka ponía a las intervenciones de Trudeau; quien ha sido calificado por medios como “The Richest” como el “jefe de Estado más guapo del mundo”.

“Estoy honrada de estar aquí, buscando escuchar de todas ustedes, quienes han servido un tremendo rol como modelos para mí; y muchos otros líderes de negocios alrededor del mundo”, explicó la hija del presidente estadounidense.

Sin embargo, la imagen que ha destacado en las últimas horas es la siguiente, compartida por la misma Ivanka Trump a través de Twitter e Instagram.

A great discussion with two world leaders about the importance of women having a seat at the table! 🇺🇸🇨🇦 pic.twitter.com/AtiSiOoho0

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) February 13, 2017