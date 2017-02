Moscú revela cuándo será el encuentro entre Putin y Trump

El presidente de Rusia, Vladimir Putin y el mandatario estadounidense, Donald Trump, sostendrán su primer encuentro en el marco de la cumbre del G-20; que se celebrará en Hamburgo, Alemania.

Será a inicios del próximo mes de julio cuando ambos mandatarios se reúnan cara a cara. Así lo informó Dmitri Peskov, vocero de Putin.

Hasta el momento no se tiene programado un encuentro privado o una reunión bilateral entre ambos mandatarios; sin embargo, ya que ambos mandatarios asistirán al mismo evento, se espera que compartan algún momento juntos.

I don't know Putin, have no deals in Russia, and the haters are going crazy – yet Obama can make a deal with Iran, #1 in terror, no problem!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 7, 2017