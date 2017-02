Trump y Trudeau acuerdan "crear puentes" en relación EU - Canadá

Justin Trudeau, primer ministro de Canadá y Donald Trump, presidente de Estados Unidos, sostuvieron su primera reunión diplomática este 13 de febrero en la Casa Blanca; en la que acordaron mejorar la relación entre ambos países, crear empleos respetando la ecología y “construir puentes” en las relaciones entre ambas naciones.

“Es mi honor para mí tener a un amigo, vecino y aliado en la Casa Blanca”, inició Trump en el discurso. “Ambas naciones comparten más que u a frontera. Comparten el amor a la libertad y la defensa colectiva”, añadió.

Trump explicó que Estados Unidos es “afortunado de tener a un vecino como Canadá” y prometió que ambas naciones tenderán “puentes de cooperación, de comercio” para dar “oportunidad a nuestra gente”.

“Entendemos que ambos países son más fuertes cuando unen esfuerzos en comercio internacional. Es lo mejor para Estados Unidos y lo mejor para Canadá. Coordinaremos para estar cercanos, para mantener trabajos y estar seguros”.

Por su parte, Justin Trudeau explicó que ambos mandatarios pudieron conocerse mejor. “Nuestros trabajadores están conectados por el empleo, por el transporte y la prosperidad comercial. Nuestras familias viven juntas y trabajan juntas”, indicó.

Además, señaló que el pilar de la relación entre Estados Unidos y Canadá es el respeto mutuo. “Las relaciones entre vecinos suelen ser complejas, pero mientras tengamos respeto por los otros, podremos con eso”.

Ambos mandatarios explicaron la importancia de hablar sobre terrorismo y migración; aunque mostraron sus diferencias en algunos conceptos.

Al ser cuestionado sobre sus expresiones de que los refugiados sirios podrían representar “un Caballo de Troya”, Trump informó que puede estar totalmente confiado de quienes entren. “Afortunadamente nuestro secretario [John] Kelly, hace un buen trabajo. Estamos expulsando a los criminales. A quienes tienen un tremendo historial delictivo, a los capos y líderes de bandas. Yo dije que iba a hacer esto. Es lo que la gente quería. Muchas personas están felices ahora”, explicó Trump sobre las deportaciones reportadas en últimos días.

Mientras tanto, Justin Trudeau explicó: “Mantener la seguridad de los canadienses en fundamental para nosotros. Eso lo tenemos claro, pero mantenemos la mente abierta siguiendo nuestros valores; sin perder la seguridad. Lo hemos logrado con la coordinación con nuestros aliados”.

In the US today to strengthen ties with our neighbour & create more jobs in both countries – thanks, President Trump for the welcome. pic.twitter.com/X7DX3fsrfN

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 13, 2017