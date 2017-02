VIDEO: El apretón de manos con el que Trudeau "desafió" a Trump

Los apretones de mano entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y otros líderes mundiales han resultado incómodos en la mayoría de las ocasiones.

El saludo del magnate se ha vuelto símbolo de su poder frente a los demás, sin embargo, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dejó claro que él no caería en el mismo juego.

Lots of questions about the Trump-Trudeau handshake. Here's the video. #cdnpoli #hw #TrudeauMeetsTrump pic.twitter.com/B3xPB3q2ua

— John Paul Tasker (@JPTasker) February 13, 2017