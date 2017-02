¿Qué tienen en común Bashar al Assad, Donald Trump y Videgaray?

Al parecer Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha impuesto una nueva moda entre los políticos del mundo, quienes acusan de “Fake News” (noticias falsas) algunos reportes que se han vuelto virales en contra de ellos.

El precursor de esta “moda” es Donald Trump; quien así ha calificado diversos informes en su contra; incluso, a televisoras y medios de comunicación, a quienes ha acusado de cubrirlo “injustamente”; tal es el caso de CNN, The New York Times e incluso, Buzzfeed.

Como ejemplo, basta recordar este tuit del 28 de enero de 2017, ocho días después de asumir la presidencia del pais:

The failing @nytimes has been wrong about me from the very beginning. Said I would lose the primaries, then the general election. FAKE NEWS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 28, 2017