Donald Trump se queja de "filtraciones ilegales" desde su gobierno

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se quejó contra las “filtraciones ilegales” que han difundido numerosos detalles sobre sus primeras semanas de Gobierno; además de ignorar varias preguntas de los periodistas sobre la renuncia de Michael Flynn como su asesor de seguridad nacional.

Trump asistió a una reunión sobre educación en la Casa Blanca y evitó responder a las preguntas de los periodistas sobre la dimisión de Flynn, anunciada este lunes y que ha provocado la primera gran crisis del Gobierno del magnate.

Poco antes de esa reunión y en un aparente intento de desviar la atención de la polémica sobre Flynn, Trump recurrió a Twitter para referirse, a su juicio, a la “verdadera historia” que debería estar circulando hoy en la prensa.

“La verdadera historia aquí es: ¿Por qué hay tantas filtraciones ilegales saliendo de Washington? ¿Estarán ocurriendo esas filtraciones mientras lidio con Corea del Norte, etc?”, tuiteó Trump.

