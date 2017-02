Michelle y Barack Obama celebran el Día de San Valentín más romántico del mundo

Michelle Obama reapareció este 14 de febrero en redes sociales solamente para demostrar que está teniendo el Día de San Valentín más romántico del mundo.

A través de una fotografía compartida en su cuenta personal de Instagram, la ex primera dama publicó el siguiente mensaje:

La amorosa felicitación vino acompañada de esta imagen, que muestra los pies de ambos en la arena

Además, apenas con una hora de haberse publicado, la fotografía de Michelle Obama ya había alcanzado más de 422 mil likes. Recibió más de 10 mil 500 comentarios y ha sido ampliamente compartida.

¿El principal mensaje que le mandan a Michelle Obama? “Por favor, regresa”; pidiéndole su retorno a la Casa Blanca.

El ex presidente de Estados Unidos también escribió un mensaje para su esposa; con una imagen captada dentro de la Casa Blanca que acompañó con este mensaje:

Happy Valentine’s Day, @michelleobama! Almost 28 years with you, but it always feels new. pic.twitter.com/O0UhJWoqGN