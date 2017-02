Justin Trudeau visita Europa tras aprobación de tratado comercial UE - Canadá

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, viaja hoy a Europa para una visita oficial a Francia y Alemania, donde buscará reforzar los vínculos comerciales y políticos con la Unión Europea (UE).

Trudeau viaja a Europa pocas horas después de que el Parlamento Europeo (PE) aprobara con facilidad el tratado de libre comercio entre la UE y Canadá conocido como CETA, un acuerdo que ha sido negociado desde 2009.

El viaje de Trudeau a Europa también se produce pocos días después de que el primer ministro canadiense, que tiene previsto dirigirse mañana al pleno de la Eurocámara en Estrasburgo, mantuviera en Washington su primera reunión cara a cara con el presidente estadounidense, Donald Trump.

El resultado de la reunión de Trudeau con Trump, que concluyó con la declaración del mandatario estadounidense que no prevé grandes cambios en la relación política y comercial con Canadá, ha sido recibido con alivio en Ottawa, que ahora puede concentrarse en Europa.

The @Europarl_EN has approved #CETA, a progressive trade deal that will create jobs & benefit Canadians & Europeans: https://t.co/NEL0WNwoaA

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 15, 2017