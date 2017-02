Trump desdeña escándalo con Rusia, culpa a Hillary Clinton y a medios

Desde muy temprano Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, utilizó su cuenta de Twitter para desdeñar el escándalo que incumbe a su gobierno actualmente: la posible influencia de Rusia en funcionarios de su administración.

Fueron cinco los tuits que publicó el mandatario estadounidense en menos de una hora. Ahí atacó a la ex candidata presidencial Hillary Clinton y a los medios.

Y es que medios como CNN y Washington Post confirmaron -de acuerdo a filtraciones- que parte del equipo de asesores de Trump y espías rusos se reunieron.

“Los falsos medios de comunicación se están volviendo locos con sus teorías de conspiración y están cegados por el odio. MSNBC y CNN ni siquiera se pueden ver. Fox and Friends (de la cadena Fox News), es genial”.

The fake news media is going crazy with their conspiracy theories and blind hatred. @MSNBC & @CNN are unwatchable. @foxandfriends is great!

Y continuó: “Esta conexión con Rusia no tiene sentido. Es simplemente un intento de cubrir los muchos errores realizados en la campaña perdedora de Hillary Clinton”.

“La información está siendo entregada ilegalmente a los decadentes New York Times y Washington Post por la comunidad de inteligencia (NSA y FBI?). Igual que Rusia”.

Thank you to Eli Lake of The Bloomberg View - "The NSA & FBI...should not interfere in our politics...and is" Very serious situation for USA