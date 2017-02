¿Quién es Alexander Acosta? El primer hispano en el gabinete de Trump

El abogado de Miami Alexander Acosta, nominado hoy por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el departamento de Trabajo. Ha destacado por su defensa de los derechos de los musulmanes y si es aprobado por el Congreso será el primer hispano del gabinete.

Entre los anteriores puestos de Acosta se encuentran: ser el primer Fiscal General adjunto hispano del país y un procurador federal que ha llevado a juicio a líderes de carteles del narcotráfico de Colombia; además de juzgar a reconocidos políticos estadounidenses en sonados casos de corrupción en el sur de Florida.

Es descendiente de padres cubanos. En caso de ser confirmado por el Congreso, ampliaría además la lista de los hispanos a cargo del Departamento de Trabajo, con Thomas Pérez e Hilda Solís como sus antecesores durante el Gobierno del presidente Barack Obama (2009-2017).

Acosta es graduado en leyes en la Universidad de Harvard. También trabajó con el juez del Supremo de Estados Unidos, Samuel Alito, en la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito antes de vincularse a la firma legal Kirland & Ellis, en Washington.

.@POTUS Donald J. Trump Nominates R. Alexander Acosta to be Secretary of @USDOL: https://t.co/JjxmEXzNGd

— The White House (@WhiteHouse) February 16, 2017