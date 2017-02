"El decadente New York Times debe disculparse por filtraciones": Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió esta mañana que el periódico The New York Times se disculpe; esto, tras publicar una serie de filtraciones en las que demuestra que funcionarios de su gobierno han tenido vínculos con personal de Rusia.

Leaking, and even illegal classified leaking, has been a big problem in Washington for years. Failing @nytimes (and others) must apologize!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 16, 2017