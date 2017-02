TV Azteca también sale del aire en Venezuela

La televisora mexicana TV Azteca dejó de transmitir en Venezuela, información dada a conocer tras la orden del gobierno de Nicolás Maduro que suspendió la emisión de contenidos de la cadena estadounidense CNN en Español.

Así lo difundió el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP Venezuela), con sede en Caracas que denunció que durante los años de gobiernos chavistas “cuatro medios internacionales han sido censurados”.

Cuatro medios internacionales censurados por el chavismo: RCTV, NTN24, CNN y TV Azteca #CensuraEsDictadura #PeriodismoEsLibertad — SNTP (@sntpvenezuela) February 16, 2017

El SNTP Venezuela sostuvo la mañana de este jueves una manifestación en el centro de Caracas, en rechazo a la salida del aire de CNN en Español.

Versiones encontradas en la salida de TV Azteca

Sin embargo, Ronald Rodríguez, presidente de la Cámara Venezolana de Televisión por Suscripción, negó que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) haya ordenado la salida de TV Azteca.

“Hasta los momentos, no hemos recibido comunicación de CONATEL”, explicó Rodríguez en entrevista con la agencia EFE; asegurando que la salida de TV Azteca puede estar relacionada con “negociaciones que no se lograron” y no por una orden gubernamental directa, como ocurrió con CNN.

Este dato fue corroborado posteriormente por el SNTP Venezuela, organismo que también denunció la salida de Radio Caracas Televisión, cuya concesión no fue renovada en el año 2007, por el presidente Hugo Chávez.

Cámara Venezolana de Televisión explicó que salida de @Azteca pudiera estar relacionada con negociaciones no logradas con cableoperadoras — SNTP (@sntpvenezuela) February 16, 2017

Nicolás Maduro suspende las transmisiones de CNN

Fue el pasado domingo cuando el presidente Nicolás Maduro ordenó la suspensión de la cadena norteamericana en el país: “Algunos medios de comunicación, como CNN, trataron de manipular. No pueden manipular. Ese es un asunto nuestro, de los venezolanos. CNN que no meta su nariz en Venezuela, CNN bien lejos caballero, yo quiero a CNN bien lejos de aquí ¡Fuera CNN de Venezuela!”

Nicolás Maduro: "Quiero a CNN fuera de #Venezuela" Estamos al tanto de la destrucción de ese país, y "callamos y omitimos" y somos cómplices pic.twitter.com/TZU9rsiNAQ — Cristian Crespo F. (@cristiancrespoj) February 14, 2017

LO MÁS VISTO DE PUBLIMETRO TV