Venezuela: Tribunal Supremo ratifica 14 años de cárcel a Leopoldo López

El Tribunal Supremo de Justicia venezolano ratificó la condena de casi 14 años de prisión del dirigente encarcelado Leopoldo López, lo que cierra la posibilidad de que la sentencia sea revisada en Venezuela y le abre el camino a la defensa para llevar el caso a instancias internacionales como la ONU, anuncio el jueves el abogado del opositor.

La sala de Casación Penal del máximo tribunal del país “desestimó” el recurso de casación para revisar la situación de López como solicitó su defensa, indicó el abogado Juan Carlos Gutiérrez.

Por ello, según adelantó el abogado en las próximas semanas espera denunciar el caso ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

El anuncio de la ratificación de la condena contra el dirigente coincidió con los comentarios que realizó la víspera el presidente estadounidense Donald Trump. A través de su cuenta de Twitter, éste pidió la liberación inmediata de López, quien el 18 de febrero cumplirá tres años de detención en una cárcel militar.

Venezuela should allow Leopoldo Lopez, a political prisoner & husband of @liliantintori (just met w/ @marcorubio) out of prison immediately. pic.twitter.com/bt8Xhdo7al

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 15, 2017