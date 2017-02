Declaración sobre ataque en Suecia fue por una historia en Fox News: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que sus declaraciones sobre un presunto ataque terrorista en Suecia este fin de semana hacían referencia a una historia que vio en Fox News.

“Mi declaración en cuanto a lo que está pasando en Suecia fue en referencia a una historia que era difusión en @FoxNews respecto a los inmigrantes y la Suecia”, publicó en su cuneta de twitter.

My statement as to what's happening in Sweden was in reference to a story that was broadcast on @FoxNews concerning immigrants & Sweden.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 19, 2017