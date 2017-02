Trump ahora inventa un ataque terrorista en Suecia

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aparentemente inventó un ataque terrorista en Suecia durante un mitin celebrado en Florida, donde hablaba acerca de la necesidad de restringir la inmigración en pro de la seguridad nacional.

En el acto, el presidente norteamericano mencionó una lista de lugares que han sido blanco de ataques terroristas, cuando mencionó al país escandinavo, un lugar donde no ha sido blanco de este tipo de ataques.

“Cuando nos fijamos en lo que está sucediendo en Alemania, cuando miramos lo que pasó anoche en Suecia… ¡Suecia!”, ¿Quién lo iba a creer? ¡Suecia! Dejaron entrar a muchos [inmigrantes], ahora están teniendo unos problemas que nunca creyeron posibles”, dijo Trump.

Al parecer, Trump habría relacionado el atentado yihadista contra un mercadillo de Navidad en Berlín, donde murieron 12 personas, con un hipotético acto parecido en el país escandinavo.

Luego del comentario los usuarios de las redes sociales crearon los hashtags #lastnightinSweden (anocheenSuecia) y #SwedenIncident (IncidenteSuecia), para burlarse del mandatario americano.

Ante esta situación, el ministerio de Asuntos Exteriores sueco ha pedido al departamento de Estado de EEUU una explicación acerca de las palabras de ayer del presidente Donald Trump.

Por su parte, el ex primer ministro del país escandinavo, Carl Bildt, se preguntó hoy, a través de su cuenta en twitter, “¿qué se fumó Trump?”, cuando insinuó eso.

“¿Suecia? ¿Ataque terrorista? ¿Qué habrá estado fumando? Las preguntas abundan”, escribió Bildt en su cuenta de Twitter.

Sweden? Terror attack? What has he been smoking? Questions abound. https://t.co/XWgw8Fz7tj

— Carl Bildt (@carlbildt) February 19, 2017