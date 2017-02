Mega: Corte aprueba extraditar a Kim DotCom, fundador de Megaupload

Un juez en Nueva Zelanda ratificó el lunes un fallo que determinó que el ostentoso empresario de internet Kim Dotcom y tres de sus colegas pueden ser extraditados a Estados Unidos; esto para enfrentar cargos penales. Es fundador de sitios como Megaupload y Mega.

En Estados Unidos, los fiscales dicen que Megaupload acumuló al menos 175 millones de dólares principalmente de personas que lo usaban para descargar ilegalmente canciones, programas de televisión y películas.

La decisión del juez neozelandés llega cinco años después de que las autoridades cerraron el sitio Megaupload. Era utilizado para compartir archivos. Presentaron cargos de conspiración, asociación delictiva y lavado de dinero contra los acusados. De ser hallados culpables, podrían enfrentar décadas en prisión.

Dotcom, quien vive en Nueva Zelanda pero nació en Alemania como Kim Schmitz, no desea ser extraditado. El caso judicial avanza algunas veces con lentitud glacial. La decisión del lunes no será la última, ya que es posible que sea apelada hasta llegar a la Corte Suprema, un proceso que puede tardar uno o dos años.

La corte de distrito de Nueva Zelanda falló en 2015 que Dotcom y los otros eran elegibles para los cargos de extradición.

El juez Murray Gilbert de la Alta Corte determinó el lunes que el tribunal de distrito cometió errores en su fallo, pero que eso no cambiaba el panorama general.

El lunes, Dotcom tuiteó: “Ganamos, pero perdimos de cualquier forma”.

Extradition Judgement in a nutshell:

We won but we lost anyway ⚖️🚽

— Kim Dotcom (@KimDotcom) February 20, 2017