Policía de Houston responde a reportes de tiroteo en hospital

La policía de Houston, Texas, responde un reporte de tiroteo en el hospital Ben Taub; el cual ya fue evacuado y puesto bajo un operativo de seguridad.

De acuerdo con información de las autoridades, hasta el momento no se reportan víctimas.

“Todos los pacientes y todos los empleados se encuentran a salvo hasta el momento”, explicó Art Acevedo, jefe del Departamento de Policía de Houston.

Officers in the process of searching the hospital; no reports of injuries at this time #hounews

— Houston Police (@houstonpolice) February 21, 2017