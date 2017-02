NASA descubre sistema solar con 7 exoplanetas como la Tierra

La agencia espacial estadounidense NASA anunció la existencia de nuevos exoplanetas; cuerpos celestes fuera de nuestro sistema solar que pueden ser habitables.

Por primera vez se encontraron siete exoplaneta en un mismo sistema solar, alrededor de la estrella Trappist-1 System.

Este sistema solar fue encontrado en una estrella enana, que está a una distancia de 40 años luz.

“El tema ya no es si encontraremos un planeta como la Tierra, sino, ¿cuándo lo encontraremos?”, explicaron científicos de la agencia especial en un comunicado.

Trappist-1 es una estrella del tamaño de Júpiter, que se encuentra en la constelación de acuario. El año pasado, astrónomos encontraron a tres planetas orbitando alrededor de este astro.

Las observaciones realizadas con telescopios ubicados en Chile, Sudáfrica, Marruecos, Estados Unidos y las Islas Canarias, también analizaron la estrella Trappist-1. Así se descubrió la existencia de los siete exoplanetas, de los cuales, tres son potencialmente habitables.

Tres de los planetas descubiertos se encuentran en la zona habitable. Podrían albergar océanos de agua en la superficie; esto aumenta la posibilidad de que lleguen a albergar vida, explicaron los investigadores de la NASA.

El autor principal del estudio, Michaël Gillon, del Instituto STAR en la Universidad de Lieja (Bélgica) se mostró encantado con los resultados: “Se trata de un sistema planetario sorprendente, no sólo porque hayamos encontrado tantos planetas, ¡sino porque son todos asombrosamente similares en tamaño a la Tierra!”, según un comunicado.

“En unos años sabremos mucho más sobre estos planetas y esperamos saber si hay vida en el plazo de una década”, afirmó Amaury Triaud, investigador de la Universidad de Cambridge (Reino Unido).

Con información de EFE.

The TRAPPIST-1 star & 7 Earth-sized planets orbiting it, are relatively close to us; located ~40 light-years away: https://t.co/QS80AnZ2Jg pic.twitter.com/GiKAFXyNvo

— NASA (@NASA) February 22, 2017