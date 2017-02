Migración saca de hospital y detiene a indocumentada con tumor cerebral

Una salvadoreña que pretende obtener asilo en Estados Unidos fue devuelta a un centro de detención en Texas después de pasar casi dos semanas en un hospital, informaron el jueves autoridades federales de inmigración.

Los abogados de Sara Beltrán Hernández, de 26 años, dijeron que buscan se le conceda libertad condicional por razones humanitarias con el fin de que su familia tenga más control sobre la atención médica que recibe.

En un comunicado entregado a The Associated Press, Beltrán dijo que le habían diagnosticado un tumor cerebral y que un neurocirujano le informará el lunes si es canceroso.

“Me siento mareada, con dolor. Ojos cansados. Náusea. Si camino rápido, me siento mareada. El ruido realmente me molesta. No he comido desde ayer (cuando comí ensalada) porque no tengo apetito. A veces se me olvidan las cosas. La lengua no siempre responde”, declaró Beltrán a un abogado que la visitó el jueves en el Centro de Detención Praireland.