La Casa Blanca prohíbe acceso a medios a rueda de prensa

En una decisión sin precedentes, la Casa Blanca negó el acceso a medios de comunicación para la rueda de prensa del diario.

Los principales medios afectados son: CNN, The New York Times, Político, Buzzfeed y Los Angeles Times.

La agencia de noticias Associated Press (AP) y la revista Time cancelaron su participación, esto como un boycott a la conferencia de prensa.

En la mañana, Donald Trump habló ante grupos conservadores, donde dijo: “No soy enemigo de los medios. No me gustan las noticias falsas”.

Trump ha expresado en varias ocasiones que las noticias y encuestas que no le favorecen “son falsas”.

JUST IN: White House blocks news organizations from press briefing https://t.co/QBjbBMvIFh https://t.co/NfsWApEri8

— CNN (@CNN) February 24, 2017