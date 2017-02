"El muro va a comenzar a construirse antes de lo esperado": Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció un discurso frente a miembros de la Conferencia de Acción Política Conservadora; donde anunció que la construcción del muro comenzará “antes de lo previsto”.

En el acto -que tuvo el mismo formato de sus actos de campaña electoral- Trump habló de migración y explicó “Vamos a detener que las drogas entren a nuestro país y envenenen a nuestra juventud”.

Este fue el primer discurso de Trump como presidente frente al grupo conservador de Estados Unidos y prometió que no será el último: “Los veré el año próximo. Y el siguiente. Y el otro… estoy seguro que estaremos aquí muchos años”.

Trump despotrica contra las “Fake News”

Una vez más, Trump habló sobre la cobertura crítica que medios de comunicación realizan de sus acciones. “No estoy en contra de los medios de comunciación, ni contra la prensa. Estoy en contra de las noticias que son mentira”.

En las últimas semanas el mandatario ha llamado “Fake news” (noticias falsas) , a los artículos en medios de comunicación en su contra.

“Los medios de comunicación no deberían de usar fuentes anónimas”, explicó también el presidente estadounidense.

Hillary, trabajos y los temas de su campaña presidencial

Trump, quien este viernes cumple cinco semanas como presidente de Estados Unidos, volvió a retomar algunos temas de sus actos de campaña, como llamar a CNN “Clinton Network News” (Cadena de Noticias de Clinton), prometió crear empleos, comparó el terrorismo que se vive en Europa y finalizó con “You can’t always get what you want”, canción de los Rolling Stones, en vez de con un tema presidencial.

En video:

Steve Bannon alienta al conservadurismo y defiende las promesas de Trump