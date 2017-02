El primer eclipse anular del año sorprendió al mundo con oscuridad

Miles de personas acudieron hoy a observar un eclipse anular de sol en diferentes puntos de Argentina, como en la provincia de Chubut, en la Patagonia, donde investigadores, astrónomos y aficionados pudieron disfrutar del fenómeno con un 97,8 % de visibilidad.

El anillo de fuego, como se lo calificó en los medios argentinos, comenzó a formarse a las 09.24 hora local (12.24 GMT), dibujó una circunferencia casi perfecta en torno a las 10.38 (13.38 GMT) y se deshizo pasadas las 12.00 hora local (15.00 GMT), cuando la luna dejó de ensombrecer la luz solar en el hemisferio sur.

Así se pudo ver el eclipse

Muchos medios locales de Argentina hicieron trasmisiones especiales desde la Patagonia y ofrecieron en vivo a los espectadores este episodio astronómico que no volverá a repetirse tal cual hasta 2027, de acuerdo con los investigadores.

No obstante, según explicó a Efe el pasado viernes el investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) Juan Carlos Forte, se producirán unos siete eclipses de sol similares de aquí a 2020, aunque la mayoría serán parciales.

El más esperado de ellos, que se ha llegado a denominar el “eclipse del siglo”, tendrá lugar el próximo 27 de agosto, cubrirá de forma completa el sol y podrá verse en su máximo esplendor en Estados Unidos.

Si bien, el punto óptimo de observación estaba ubicado en Chubut, muchos curiosos salieron a la calle en sus respectivas ciudades para intentar divisar el ocultamiento del sol, como en la ciudad de Buenos Aires, donde decenas de espectadores se congregaron alrededor del planetario.

