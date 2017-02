Trump critica al nuevo líder del Partido Demócrata

El presidente de EEUU, Donald Trump, acusó hoy al Comité Nacional Demócrata (DNC) de haber manipulado sus comicios para lograr la elección como líder de Tom Pérez, del ala más tradicional del partido, y evitar el triunfo del legislador Keith Ellison, de la facción progresista.

En un mensaje en la red social Twitter, Trump consideró que Ellison “nunca tuvo una oportunidad” porque el sistema del Partido Demócrata se volvió contra él, igual que a su juicio sucedió con Bernie Sanders, el senador progresista que se enfrentó a Hillary Clinton en las primarias de las elecciones presidenciales.

“La carrera por la presidencia del DNC estuvo, por supuesto, totalmente ‘amañada’. El chico de Bernie, como el propio Bernie, nunca tuvo una oportunidad. ¡Clinton exigió a Pérez!”, consideró Trump en Twitter.

El propio Pérez ha sido percibido como parte del “establishment” (el aparato) del partido por el respaldo que dio a Clinton durante el proceso de primarias y por el hecho de que ella luego le barajase como candidato a la Vicepresidencia, puesto que acabó en manos del senador Tim Kaine.

Con el fin de desterrar esa imagen y seducir al ala progresista, lo primero que hizo Pérez ayer después de ser nombrado nuevo líder de los demócratas fue tender la mano al congresista Ellison, afroamericano, musulmán y que había recibido el respaldo de Sanders.

En una entrevista hoy con el canal CNN, Pérez restó importancia al mensaje de Trump en Twitter y dijo: “El congresista Ellison y yo nos hemos echado a reír. Donald Trump, por la mañana, otra vez tuiteando sobre nosotros. ¿Sabes? Nuestra unidad como partido es nuestra mayor fortaleza y su peor pesadilla”.

Poco después, en otra entrevista en CNN, Sanders desechó la idea de que Pérez venciera porque el sistema está “amañado”, aunque reconoció que el proceso de debate interno necesita algunos ajustes.

“Este es el sistema que tenemos, y una de las cosas que Pérez va a tener que hacer es averiguar cómo cambiar el proceso para elegir a los líderes nacionales del Partido Demócrata”, dijo hoy Sanders.

Trump ayer ya utilizó Twitter para opinar sobre las elecciones internas de los demócratas: “Felicidades a Thomas Perez, que acaba de ser nombrado presidente del DNC. No podría estar más feliz por él o por el Partido Republicano”.

En un mensaje en la red social Twitter, Pérez respondió a Trump, le aconsejó que no se “ponga muy contento” y prometió que él, Ellison y el resto de los demócratas del país se convertirán en su “peor pesadilla”.

The race for DNC Chairman was, of course, totally "rigged." Bernie's guy, like Bernie himself, never had a chance. Clinton demanded Perez!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 26, 2017