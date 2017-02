Cierran importantes plazas de París por plaga de ratas

La plaga de ratas que sufre París desde hace meses se mantiene y obligó al ayuntamiento de la capital francesa a cerrar algunas plazas del centro de la capital.

Debido a la fuerte presencia de ratas, el Ayuntamiento cerró la plaza de la Torre de Saint-Jacques, ubicado en el centro de la capital, a escasos metros de la sede de la presidencia municipal .

También fueron cerrados un pequeño jardín de la calle des Rosiers, en el céntrico distrito cuarto, y la plaza del square Charles-Victor-Langlois.

La plaga de ratas se ha hecho también muy visible en las estaciones de trenes del Norte, en el área de los Campos Elíseos, así como en la isla Saint-Louis, ubicada al lado de la catedral de Notre Dame.

Back from a day's work on 1920s deratisation theses @laBnF only to find out that Tour Saint-Jacques was where the real thing was happening! pic.twitter.com/X1Vu6fBRVQ

— Visual Plague CRASSH (@visualplague) February 20, 2017