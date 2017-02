"Ha sido muy divertido": Trump resume el primer mes de su presidencia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, resumió las primeras cinco semanas de su mandato: “Ha sido muy divertido”.

La frase ocurrió en el “Baile de los Gobernadores”, una cena de gala que ofrece el presidente estadounidense ante los mandatarios de cada estado. Esto ocurrió al mismo tiempo que se celebraban los Premios Óscar, donde fue uno de los más criticados. Trump no hizo ninguna referencia a la premiación.

Además, Trump aprovechó la ocasión para vanagloriar a su equipo, aunque ese mismo día Philip Bilden renunció a la candidatura para ser secretario de la Armada; esto, por un posible conflicto de interés.

“Como saben, tenemos un equipo fantástico. Tenemos un equipo A y estoy obteniendo buenos resultados. Estamos muy contentos en la forma que las cosas están funcionando”, explicó.

Big dinner with Governors tonight at White House. Much to be discussed, including healthcare.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 26, 2017