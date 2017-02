La forma de sentarse de la asesora de Trump que encendió redes sociales

La peculiar forma de sentarse de la asesora de Donald Trump, Kellyanne Conway, causó un gran revuelo en redes sociales.

Durante el recibimiento que hizo el presidente de líderes de los Colegios y Universidades Históricamente Negros en la Oficina Oval de la Casa Blanca, Conway aprovechó para tomar una foto desde un sofá, sin embargo, se subió a él con tacones y de rodillas con las piernas abiertas.

De inmediato, usuarios de redes sociales criticaron la forma tan poco “decorosa” de comportarse de una funcionaria de alto nivel e incluso surgieron memes de la situación, aunque también hubo quien la defendió recordando cómo Barack Obama solía subir los pies a su escritorio.

The ancestors put plastic on the furniture just for women like Kellyanne Conway. pic.twitter.com/oM7a9uu4MH — Terrell J. Starr (@Russian_Starr) February 28, 2017

all i can think about when i see that kellyanne conway pic is meme ma'am from veep pic.twitter.com/uPQRjkrBhe — libby (@libsnyds) February 28, 2017