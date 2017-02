Trump propone aumentar en 54 mil mdd presupuesto de Defensa

El proyecto de presupuesto elaborado por el presidente Donald Trump incluye un fuerte aumento de 54 mil millones de dólares en los gastos de defensa; así como reducciones en programas nacionales y en ayuda a países extranjeros, informó el lunes la Casa Blanca.

Como consecuencia, el primer plan de gastos de la presidencia de Trump no hará mella en los déficits presupuestarios nacionales, que ascienden a unos 500 mil millones de dólares.

Los datos fueron ofrecidos por funcionarios de la Casa Blanca durante una conferencia telefónica a condición de no ser identificados. Rechazaron pedidos de los medios de permitir ser identificados, aun cuando el mismo Trump despotricó el viernes contra la prensa por usar fuentes anónimas.

El presupuesto de defensa y de las agencias nacionales será entregado en un reporte parcial al Congreso el mes próximo y luego vendrán propuestas sobre impuestos y otros programas.

El aumento en gastos de defensa, equivalente al 10% del monto actual, busca cumplir la promesa de campaña de Trump de afianzar los gastos militares. El funcionario presupuestario dijo que habrá profundos recortes en la asistencia extranjera y que la mayoría de las agencias nacionales tendrán que absorber reducciones de gastos. No dio detalles, pero es probable que el gobierno ponga en la mira a entidades que los republicanos desde hace tiempo quieren reducir, como la Agencia de Protección Ambiental.

Las propuestas preliminares para el año fiscal que comienza el primero de octubre están siendo enviadas a las agencias, que tendrán oportunidad de sugerir cambios en las directrices como es tradición en el proceso presupuestario.

Una vez que el presupuesto sea enviado al Congreso a mediados de marzo, lo más seguro es que estalle una agria batalla política.

Los demócratas e incluso algunos republicanos se opondrán a grandes recortes en las agencias nacionales y toda ley para implementarlos tendrá que sobrevivir a las tácticas dilatorias amenazadas por los demócratas en el Senado. La posibilidad de una parálisis del gobierno es real.

El presupuesto de Trump no hará modificaciones significativas a la Seguridad Social ni al Medicare, dijo una fuente oficial.

Great meeting with CEOs of leading U.S. health insurance companies who provide great healthcare to the American people. pic.twitter.com/s2NMVMvQq3

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 27, 2017