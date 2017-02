El día en que Donald Trump quiso conducir los Premios Óscar

La 89ª entrega de los Premios Óscar estuvo plagada de polémica y críticas. Desde el error al anunciar el premio a Mejor Película, hasta los mensajes en contra del presidente de Estados Unidos; Donald Trump; quien hace unos años declaró que quería ser conductor de los premios.

El mandatario fue uno de los más criticados en la noche, principalmente por Jimmy Kimmel, presentador de la gala. Incluso le envió un mensaje de Twitter preguntándole “¿Estás despierto?”, mensaje que ya fue retuiteado por 244 mil personas.

Y es que este año se rompió la “costumbre” que Trump tenía de criticar a través de Twitter la ceremonia mientras esta ocurría.

Así lo dejan ver sus tuits desde 2012, cuando promocionó a Seth MacFarlane como conductor. O este de 2013, cuando emocionado publicó: “¡Aquí vamos con los Óscar!”

Here we go with the Oscars! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 25, 2013

Sin embargo, la emoción se esfumó en el transcurso de la ceremonia. En un review del canal E! Online, calificó a la ceremonia de “aburrida”, mientras que explicó que Django era la película “más racista” que había visto.

"Donald Trump Reviews Oscars: Django 'Racist,' Ceremony 'Boring,' Set 'Tacky'…" http://t.co/jTKC39NjjA via @eonline — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 26, 2013

La historia continuó en 2014, cuando la conducción estuvo a cargo de Ellen DeGeneres. Trump se mostró molesto por todos y cada uno de los detalles de la premiación. “Ellen apenas y puede recordar sus líneas” y “Estos no pueden ser los Premios de la Academia. ¡Terribles!” fueron algunos de sus tuits.

Su desesperación llegó a tal grado que llamó a la producción amateur y dijo que eran aburrido. Entonces, llegó el tuit:

“Yo debería de ser el conductor de los Premios Oscar, solamente para arreglar las cosas. Esto no es bueno”

I should host the #Oscars just to shake things up – this is not good! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 3, 2014

Finalmente, Trump terminó diciendo que la noche “simplemente fue terrible”. Aquella noche, los premios fueron vistos por 43.7 millones de personas.

Los Premios Óscar de 2015, punto de partida de la candidatura presidencial de Trump

La historia en 2015 fue bastante similar. Trump calificó de desastrosa la ceremonia de premiación, señaló que los ratings fueron “terribles, los más bajos en la historia” y por último, criticó a Alejandro González Iñárritu, el gran ganador de la noche, por ser mexicano.

“Los Óscar fueron una gran noche para México. ¿Y por qué no? Ellos se están aprovechando de los Estados Unidos más que cualquier otro país”.

The Oscars were a great night for Mexico & why not—they are ripping off the US more than almost any other nation. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 24, 2015

Trump recibió fuertes críticas por su comentario en contra de los mexicanos. Cuatro meses después lanzó su candidatura presidencial. El resto es historia.

Donald Trump en cinco libros escritos por él mismo

El mandatario lleva años publicando libros sobre cómo hacerse millonario y alcanzar el éxito.

“El arte de la negociación” (1987), “El arte de volver” (1997), “Trump: Los mejores consejos de bienes raíces que he recibido” (2004), “Queremos que seas millonario” (2006) y “Great Again: How to Fix Our Crippled America” (2015), son los títulos de sus libros.

5 libros escritos por Donald Trump, desde $180.00

Para saber más:

Los momentos más polémicos de Los Premios Óscar

En video: “Moonlight” le roba el protagonismo a “La La Land” tras un error histórico