Camioneta arrolla a multitud en tradicional desfile Mardi Gras en EU

Una camioneta se impactó contra una multitud en el tradicional desfile Mardi Gras en Gulf Shores, Alabama; en Estados Unidos.

Hasta el momento se reportan 11 heridos, tres de ellos de gravedad. Esta celebración tuvo que ser cancelada.

Vehicle plows into high school band ahead of Mardi Gras parade in Gulf Shores, Alabama; at least 11 injured, some of them critical pic.twitter.com/pOCm01dXXC — BNO News (@BNONews) February 28, 2017

De acuerdo con información de CNN, la camioneta arrolló a la banda de guerra de una escuela secundaria, que iba marchando delante de ellos.

“Los jóvenes comenzaban a marchar cuando la camioneta los impactó por detrás. El vehículo era parte del desfile”, explicó Grant Brown, vocero de Gulf Shores a la cadena local WKRG.

Several members of a band were struck at the start of the Gulf Shores parade. @LOCAL15NEWS pic.twitter.com/npFeJEAwVp — Colin Cahill (@colincahill13) February 28, 2017

Policía investigará accidente en el desfile

Las autoridades informaron que ya se investiga si este hecho corresponde a una acción intencionada o se trata de un accidente.

JUST IN: High school band members among injured in car crash at Mardi Gras parade in Alabama. https://t.co/DpxNFm4Rvt pic.twitter.com/gTkdPiObfI — Terri Gruca (@TerriG_KVUE) February 28, 2017

El tradicional desfile de Mardi Gras

Este martes de celebra el Mardi Gras en Estados Unidos, conocido como Martes de Carnaval o Martes de Pancake, ya que es el último día de carnaval. Mañana se celebra el Miércoles de Ceniza, que marca el inicio de la Cuaresma.